В Кубке России не осталось клубов Второй лиги Б

Вечером вторника из текущего розыгрыша Кубка России вылетел последний представитель Второй лиги Б, пермский «Амкар». «Красно-чёрные» разгромно в гостях (0:3) проиграли «Тюмени», представителю Мелбет-Первой лиги.

Таким образом, в Кубке остались лишь команды второго по силе дивизиона России и костромской «Спартак». Он представляет дивизион «золото» Второй лиги А и сыграет свой очный матч с «Сочи» завтра, 30 октября.

Напомним, что поединок «Тюмени» и «Амкара» - не единственный в Кубке России 29 октября. Следом в Калининграде в поединке с боевой вывеской встретятся «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Текстовую трансляцию встречи проведёт наш портал.