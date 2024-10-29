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В Кубке России не осталось клубов Второй лиги Б

29 Октября 2024 • 19:32 Комментировать
Тюмень
3:0
Амкар Пермь

Вечером вторника из текущего розыгрыша Кубка России вылетел последний представитель Второй лиги Б, пермский «Амкар». «Красно-чёрные» разгромно в гостях (0:3) проиграли «Тюмени», представителю Мелбет-Первой лиги.

Таким образом, в Кубке остались лишь команды второго по силе дивизиона России и костромской «Спартак». Он представляет дивизион «золото» Второй лиги А и сыграет свой очный матч с «Сочи» завтра, 30 октября.

Напомним, что поединок «Тюмени» и «Амкара» - не единственный в Кубке России 29 октября. Следом в Калининграде в поединке с боевой вывеской встретятся «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Текстовую трансляцию встречи проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Амкар Кубок России

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Ставка и прогноз на матч Тюмень — Амкар Кубка России — 29 октября 2024
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