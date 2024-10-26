Чистяков считает, что «Зениту» будет очень трудно играть с «Ахматом»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился комментарием о первом сопернике в плей-офф Кубка России.

Напомним, в четвертьфинале «сине-бело-голубые» встретятся с грозненским «Ахматом».

Чистяков признался, что рад встрече с «Ахматом», так как с более сильными соперниками хочется играть на более высоких стадиях.

— Правильнее встретиться в 1/4 финала с «Ахматом», но с ними будет очень трудно, — цитирует Чистякова Metaratings.

Первая встреча между «Зенитом» и «Ахматом» пройдет 6 ноября, а ответный поединок запланирован на 26-28 ноября.

Стоит сказать, что «Зенит» выиграл у «Ахмата» четыре последних матча.