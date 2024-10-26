Объявлена дата дерби «Динамо» - «Локомотив»: Расписание игр Кубка России

Объявлено расписание первых матчей четвертьфинальной стадии Кубка России в Пути РПЛ. В этой части турнирной сетки борьбу продолжают команды, которые на групповой стадии заняли первые и вторые места. Расписание игр приводим ниже.

Вторник, 5 ноября

18:30 «Спартак» - «Ростов»

20:45 «Динамо» Москва – «Локомотив»

Среда, 6 ноября

18:30 «Рубин» - ЦСКА

20:45 «Зенит» «Ахмат»

Время начала матчей указано московское.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является питерский «Зенит». Команда Сергея Семака рассчитывает защитить этот трофей.