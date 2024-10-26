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Кубок России

Фанаты «Спартака» обратились к Карпину

26 Октября 2024 • 08:06 Комментировать

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», обратилась к наставнику «Ростова» Валерию Карпину после победного кубкового поединка против махачкалинского «Динамо». «Красно-белые» выиграли со счетом 1:0.

«Проклятие снято. Набрали 15 очков и идём в плей-офф в качестве победителя группы. Валера, жди мясо!» - говорится в социальных сетях «Фратрии».

В первом раунде плей-офф Пути РПЛ Кубка России «Спартаку» будет противостоять «Ростов». Первый поединок состоится 5 ноября, а ответная встреча запланирована на 26 ноября.

В турнирной таблице чемпионата страны «красно-белые» занимают шестое место, а команда Карпина располагается на восьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Фратрия Валерий Карпин ещё теги
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