Фанаты «Спартака» обратились к Карпину

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», обратилась к наставнику «Ростова» Валерию Карпину после победного кубкового поединка против махачкалинского «Динамо». «Красно-белые» выиграли со счетом 1:0.

«Проклятие снято. Набрали 15 очков и идём в плей-офф в качестве победителя группы. Валера, жди мясо!» - говорится в социальных сетях «Фратрии».

В первом раунде плей-офф Пути РПЛ Кубка России «Спартаку» будет противостоять «Ростов». Первый поединок состоится 5 ноября, а ответная встреча запланирована на 26 ноября.

В турнирной таблице чемпионата страны «красно-белые» занимают шестое место, а команда Карпина располагается на восьмой строчке.