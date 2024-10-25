Ловчев высказался о 3:6 в матче «Крылья» - «Динамо»: «Я бы задушил защитников»

Бывший футболист сборной СССР и столичного «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от кубкового поединка между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо».

«Кайфа, что это великолепный матч, нет. Потому что столько ошибок защитников. Защитникам бросали мяч за спину и выходили один на один. Я бы их задушил», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что поединок «Крыльев Советов» и «Динамо» состоялся на стадионе в Самаре и завершился крупным поражением хозяев со счетом 3:6.

В турнирной таблице чемпионата России самарский коллектив занимает девятое место, а «бело-голубые» находятся на пятой позиции.