Гапонов обратился к фанатам «Крыльев Советов» после 3:6

Защитник самарских «Крыльев Советов» Илья Гапонов принес извинения поклонникам команды за крупное поражение от столичного «Динамо» в розыгрыше Кубка России.

«Шесть пропущенных мячей и поражение. Хотел бы принести свои извинения болельщикам. Так непозволительно играть и выходить на поле, будем исправляться в следующих матчах», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что кубковая встреча между «Крыльями Советов» и «Динамо» состоялась на стадионе в Самаре. Поединок завершился крупным поражением хозяев поля со счетом 3:6. После этого фиаско самарская команда завершила свое участие в турнире.