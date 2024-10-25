Игрок «Спартака» раскрыл задачу команды в Кубке России

Защитник московского «Спартак» Даниил Денисов в беседе с журналистами поделился мыслями касательно перспектив своей команды в сезоне-2024/2025 Кубка России.
«В прошлом году мы дошли до финала Пути РПЛ, поэтому сейчас задача - Суперфинал и победа в нём. У нас есть ресурс, чтобы дойти до финала Кубка», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что «красно-белые» финишировали на первом месте в своей группе. Подопечные Деяна Станковича набрали 15 баллов в шести встречах. «Народная команда» уверенно шагнула в раунд плей-офф Пути РПЛ.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место. Клуб набрал 19 очков в 12 турах.
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