Тренер «Динамо» Личка высказался о матчах против «Локомотива»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящем противостоянии с «Локомотивом» в Кубке России.
«У них хорошая молодая команда, которая любит играть на контратаках. Хорошая проверка для нашей игры в обороне. Будет два матча, как в еврокубках. Посмотрим, как пойдет», - приводит слова чешского специалиста пресс-служба «бело-голубых».
Ближайший матч «Динамо» сыграет на выезде с подмосковными «Химками» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. После 12 туров чемпионата страны подопечные Лички набрали 23 балла и занимают пятое место в турнирной таблице.
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