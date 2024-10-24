Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о разгромной победе «Динамо» над «Крыльями Советов» в кубковом матче.

- Почему обе команды напропускали так много мячей?

- У «Динамо» вышли ребята, которые имеют мало игровой практики в главной команде. А во что играли «Крылья Советов», я не понял. Надо Осинькину с этим разбираться.

- «Динамо» забило первый хет-трик за десять лет. Как оцениваете этот факт?

- Шесть мячей «бело-голубые» давно не забивали. А могли и восемь забить, если брать по моментам. У самарцев в обороне был проходной двор. Такое впечатление, что ребята собрались переходить в дубль. Это же позор. Сейчас опять пойдут какие-то разговоры про Осинькина. Не надо его убирать. Он делает команду. Просто ребятам, которые вышли на поле, надо покопаться немного в себе. Может им не стоит играть в РПЛ? Это больше к ним вопрос, а не к тренеру. Они вышли на поле против московского «Динамо», пришли болельщики, и они так играют? Я бы на месте Осинькина человек восемь отправил в дубль, и пусть там бегают. Наверное, у ребят должны быть какие-то амбиции. Выходите и доказывайте. К вам приехал такой соперник. Хорошо, что десять мячей не пропустили.

- Может, уровень не позволяет им играть лучше?

- Поэтому им надо во вторую команду. У «Динамо» тоже играл не основной состав. Лучшим был Макаров.

- В Кубке России «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Что думаете о предстоящем противостоянии?

- Там выйдут основные составы, но до этого матча надо еще дожить.

- Личка стал лидером по количеству матчей во главе «Динамо» среди иностранных тренеров. А для вас какой самый памятный наставник-иностранец у руля команды?

- Для меня все равно, какой тренер, лишь бы команда играла и был результат. При Петреску «Динамо» играло непонятно в какой футбол. При Шварце вроде бы неплохо выступали, но у него футболисты были хорошие. А Личка очень позитивный. Он кепку сегодня надел. Что-то рассказывает, ходит. Он сейчас на коне. В этом году «Динамо» - интересная команда, в том плане, что может забить шесть и пропустить три, потом наоборот. Веселая команда, и это нравится болельщикам.

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- Следующий матч в РПЛ с «Химками». Некоторые лидеры «бело-голубых» пропустят эту встречу: Тюкавин, Лаксальт, Майсторович. Видите в этом проблему?

- Личка в кепке найдет варианты (смеется).

- Как оцениваете нынешнее турнирное положение «Динамо» – 7 очков от первого места и 4 - от третьего?

- Ничего страшного. Чемпионат длинный. Все будут терять очки, сто процентов.

Елена Григорьевская