Нагучев одной фразой описал матч «Крыльев» и московского «Динамо»

Вечером четверга самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» бодро завершили групповой этап Кубка России. Коллективы сыграли в Самаре бодрый матч с хоккейным счётом – 3:6. Исход игры описал известный комментатор Роман Нагучев.

«Для описания матча «Крыльев» и «Динамо» идеальную фразу более 20 лет назад придумал тренер «Ростова» Сергей Балахнин, когда попытался объяснить, как «Ростов» проиграл «Сатурну» со счётом 0:3: «ВСЕ ИГРАЛИ ПЛОХО, А НЕКОТОРЫЕ ЕЩЕ ХУЖЕ», - пишет Нагучев в личном телеграм-канале.

Напомним, что «Крылья» уже давно попрощались с Кубком России. «Динамо» же продолжит выступление в турнире в Пути РПЛ.

Из-за них «Крылья» разгромно проиграли «Динамо»