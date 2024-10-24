Галдамес назвал позором игру «Крыльев Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Томас Галдамес высказался после крупного поражения от столичного «Динамо».

Встреча шестого тура группового этапа Кубка России завершилась со счетом 6:3 в пользу «бело-голубых».

«Люди платят за то, чтобы посмотреть, как мы играем. Но сегодняшнее поражение — это позор. Мне стыдно», — заявил Галдамес «Матч ТВ».

Футболист отметил, что тренер не виноват в этом поражении, так как делает все возможное для достижения результата, это полностью вина игроков.

По итогам группового этапа «Крылья Советов» заняли последнее место в группе А, набрав два очка. «Динамо» финишировало на второй строчке, имея в копилке 11 баллов.