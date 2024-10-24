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Кубок России

Петрушин назвал тихим ужасом игру «Динамо» и «Крыльев Советов» в обороне в кубковом матче эксклюзив

24 Октября 2024 • 21:54 Комментировать
Крылья Советов
3:6
Динамо Москва

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мненьем о разгромной победе над «Крыльями Советов» в кубковом матче. 

- Как вам игра с «Крыльями Советов» и изобилие забитых мячей?

- Обе команды играли без центра поля в открытый футбол. Результат матча не влиял на расположение в таблице Кубка России для обоих соперников. Поэтому был такой футбол. Плюс неоптимальные составы команд сделали свое дело. То, как команды играли в обороне, особенно самарцы, это тихий ужас. Не просто так команда Осинькина в чемпионате РПЛ находится в нижней части таблицы. Понятно, что не играли основные футболисты, но ближайший резерв показал беззубость в обороне. Хотя и у гостей проблем в защите было выше крыши, особенно в первом тайме.

- Теперь в Кубке России «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Что думаете о предстоящем противостоянии?

- Не вижу тут фаворита, хотя «железнодорожники» после перерыва неожиданно проиграли в Химках. Они сейчас потеряли ритм. Но противостояние будет двухматчевым, поэтому у любой из команд будет шанс отыграться. Следующий матч «Локомотив» проведет с «Зенитом». Вот там и посмотрим, действительно ли команда Галактионова может претендовать в этом чемпионате на высокое место. 

- В следующем туре чемпионата «Динамо» сыграет матч с «Химками». Допускаете  неожиданный результат?

- «Химки» победили «Локомотив», и это будет их окрылять. А что касается «Динамо», надеюсь, оно сыграет сзади на ноль, как в матче с «Рубином» туром ранее. От игры в обороне многое будет зависеть для подопечных Лички. Пока серьезные претензии к команде именно в этом компоненте игры. 

- У «Динамо» потери перед игрой с «Химками». Лаксальт, Майсторович и Тюкавин выбыли по травмам на некоторые время. Кого из них считаете самой серьезной потерей?

- Тюкавина. Это один из самых лучших нападающих этого сезона, вместе с Кордобой. Пока не понимаю, кем его заменит тренерский штаб. 

- А что касается Майсторовича и Лаксальта? Это ведь системообразующие игроки для команды.

- Больше будет не хватать Лаксальта. Это игрок оборонительного плана. Хотя в последних матчах было заметно, что он не набрал оптимальную форму из-за того, что много пропустил. А до травмы он перегрызал всю центральную зону. Чавес тоже после повреждения не набрал лучшие кондиции. Может быть, Фомин его заменит, который может сыграть опорника. Эта зона определяющая. Посмотрим, что придумает Личка.  

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- Как оцениваете нынешнее турнирное положение «Динамо», которое от третьего места отделяет 4 очка? С такими потерями в составе трудно будет забраться выше?

- Почему? Все в ногах футболистов.

Елена Григорьевская

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Крылья Советов Динамо Москва Алексей Петрушин ещё теги

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