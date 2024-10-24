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Кубок России

Кучаев: «Любой уважающий себя спортсмен будет каждый матч играть на полную»

24 Октября 2024 • 21:26 Комментировать
Ростов
2:2
Локомотив Москва

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о недавнем матче Кубка России с московским «Локомотивом». Эта игра, прошедшая в Ростове-на-Дону на неделе, уже ничего не решала в турнирном плане для обоих коллективов.

«Думаю, любой уважающий себя спортсмен будет каждый матч играть на полную. Люди за нас болеют и переживают, мерзнут на трибунах. Спустя рукава в таком случае мы играть права не имели», - делится Кучаев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» в своём кубковом квартете стал вторым и попал на московский «Спартак» в плей-офф Пути РПЛ. «Локо» же сыграет в Пути РПЛ в паре с московским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Константин Кучаев

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