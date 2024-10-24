Из-за них «Крылья» разгромно проиграли «Динамо»: три худших игрока внутри фееричных 3:6

Ставим оценки футболистам Игоря Осинькина
Последний матч группового этапа Кубка России получился просто фееричным. Полурезервный состав московского «Динамо» так покуражился в Самаре, что счёт матч ещё долго не забудут. 6:3 в пользу гостей, хотя «Крылья» очень хотели хлопнуть дверью перед вылетом из Кубка России. Разгром, результативный вынос, феерия.
Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Игоря Осинькина.
Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).
|9'Гладышев Ярослав (0:1)
|(1:1) Гарре Бенхамин13'
|16'Маухуб Эль-Мехди (1:2)
|(2:2) Галдамес Томас17'
|27'Гагнидзе Лука (2:3)
|51'Макаров Денис (2:4)
|53'Маухуб Эль-Мехди (2:5)
|(3:5) Гапонов Илья77'
|82'Маухуб Эль-Мехди (3:6)
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ДИНАМО»
ТОМАС ГАЛЬДАМЕС – 4,0. Дополнительный балл чилиец получает за шедевральный гол боковыми «ножницами», но общей картины этот эпизод не изменил. В обороне Гальдамес действовал ужасающе. Это из-под него Макаров создал первый гол «Динамо» и забил четвёртый.
Регулярно проваливался левый фланг, то Томас забудет сделать искусственный офсайд, то не вернётся на контратаку соперника.
ИЛЬЯ ГРИБАКИН – 3,0. Дальше будем говорить о центре обороны, который если что и напоминал, то только проходной двор. Маухуб забил пятый гол команды, опередив Грибакина перед пустыми уже воротами, и постоянно ускользал от Ильи в других эпизодах.
Ещё Грибакин подобно горошине отскакивал от форварда в единоборствах, проиграл четыре эпизода из пяти.
ИЛЬЯ ГАПОНОВ – 2,0. А тут даже забитый гол не помог. Гапонов просто провалил матч. Без остатка. Игроки «Динамо» его просто не замечали. В первом голе Гладышев издевательски разворачивает Илью и точно бьёт. Второй мяч вообще на совести Гапонова, это именно он обрезал всю команду своей передачей.
Провалы же продолжались и продолжались. Гапонов инертно встречал Гагнидзе, терял рывки Маухуба, покупался на дриблинг Гладышева. Такого издевательства над защитником давно не приходилось видеть.
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