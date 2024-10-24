Из-за них «Крылья» разгромно проиграли «Динамо»: три худших игрока внутри фееричных 3:6

Ставим оценки футболистам Игоря Осинькина

Последний матч группового этапа Кубка России получился просто фееричным. Полурезервный состав московского «Динамо» так покуражился в Самаре, что счёт матч ещё долго не забудут. 6:3 в пользу гостей, хотя «Крылья» очень хотели хлопнуть дверью перед вылетом из Кубка России. Разгром, результативный вынос, феерия.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Игоря Осинькина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ДИНАМО»

ТОМАС ГАЛЬДАМЕС – 4,0. Дополнительный балл чилиец получает за шедевральный гол боковыми «ножницами», но общей картины этот эпизод не изменил. В обороне Гальдамес действовал ужасающе. Это из-под него Макаров создал первый гол «Динамо» и забил четвёртый.

Регулярно проваливался левый фланг, то Томас забудет сделать искусственный офсайд, то не вернётся на контратаку соперника.

ИЛЬЯ ГРИБАКИН – 3,0. Дальше будем говорить о центре обороны, который если что и напоминал, то только проходной двор. Маухуб забил пятый гол команды, опередив Грибакина перед пустыми уже воротами, и постоянно ускользал от Ильи в других эпизодах.

Ещё Грибакин подобно горошине отскакивал от форварда в единоборствах, проиграл четыре эпизода из пяти.

ИЛЬЯ ГАПОНОВ – 2,0. А тут даже забитый гол не помог. Гапонов просто провалил матч. Без остатка. Игроки «Динамо» его просто не замечали. В первом голе Гладышев издевательски разворачивает Илью и точно бьёт. Второй мяч вообще на совести Гапонова, это именно он обрезал всю команду своей передачей.

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Провалы же продолжались и продолжались. Гапонов инертно встречал Гагнидзе, терял рывки Маухуба, покупался на дриблинг Гладышева. Такого издевательства над защитником давно не приходилось видеть.