Пять голов за полчаса и теннисный счёт в итоге: «Динамо» и «Крылья» устроили шоу в Самаре

«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч 6-го тура группового этапа состоялся 24 октября на стадионе «Самара Арена».

Весь групповой этап Кубка России по футболу закрывали «Крылья Советов» и «Динамо». Самарцы уже давно вылетели из турнира, им оставалось только доиграть матч для проформы. А москвичи в заочном споре с «Динамо» махачкалинским решали, кто отправиться в Путь РПЛ, а кто в Путь регионов. Интрига присутствовала.

А искры какие полетели с первых минут, загляденье! Четыре (!) быстрых гола случилось в матче. На девятой минуте Макаров играет на Гладышева, тот эффектно разворачивает Гапонова и бьёт в «домик» Овсянникову – 0:1. В следующей атаке «Динамо» Ульви Бабаев влетел в штрафную площадь и был атакован Лукой Гагнидзе. Рефери указал на «точку», а Бенхамин Гарре уверенно реализовал пенальти – 1:1.

Следующий обмен голами случился вообще за минуту. Гапонов ужасающей передачей подставил Виктора Мендеса, которого легко опередил Маухуб. Вторым касанием форвард пробил без сопротивления – 1:2. «Крылья» разыграли мяч с центра поля, чуть покомбинировали и пошёл заброс на Дмитриева. Тот пяткой сыграл на Гарре, а аргентинец продлил мягким забросом на Гальдамеса. Чилиец боковыми «ножницами» счёт сравнял – 2:2. Просто шикарный гол удался «Крыльям»!

Команды взяли затишье на десять минут и… «Динамо» в третий раз вышло вперёд. Ярослав Гладышев с правого фланга вырезал передачу в центр, Макаров волею случая пропустил, а набежавший Гагнидзе в касание исполнил классный удар. Мяч от штанги оказался в сетке – 2:3.

И только после этого наступило хоть какое-то затишье. Но вновь нагрянула буря через пять минут после начала второго тайма. Окишор вывел Макарова на рандеву с голкипером, Денис дуэль выиграл, однако отпраздновать не успел. Рефери тут же зафиксировал офсайд. И тут же Макаров забил по всем правилам. Теперь уже Лука Гагнидзе выполнил заброс в штрафную площадь, где Денис принял мяч на грудь и вторым касанием просто расстрелял голкипера – 2:4.

А через три минуты Макаров уже оформил ассист на Маухуба. В быстрой контратаке Гладышев мяч протащил, Денис проткнул мимо голкипера, а марокканец выиграл борьбу у защитника и пробил по пустому створу – 2:5. Шестой гол «Динамо» обязан был забивать Гладышев, оказавшийся на ударной позиции после прострела Маухуба, но ударом из убойной позиции не переиграл Овсянникова.

На хет-трик заходил и Маухуб, которого Скопинцев классной передачей бросил на рандеву с голкипером. Марокканец попытался обыграть голкипера, но проиграл дуэль один в один. В итоге «Динамо» за расточительность было наказано. Это Роман Ежов забрал подбор после углового и отдал на Иванисеню – тот навесил на дальнюю штангу, а Илья Гапонов замкнул. Но и это был ещё не конец.

Москвичи довели дело до разгрома и до теннисного счёта – 3:6. После длинного заброса Макарова Маухуб убежал на рандеву с голкипером и всё-таки оформил хет-трик. Просто мегаматч выдали «Динамо» и «Крылья». Самарцы Кубок России покидают, а «бело-голубые» отправляются в Путь РПЛ.