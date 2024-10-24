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«Крылья Советов» и московское «Динамо» забили уже девятый гол на двоих

24 Октября 2024 • 20:43 Комментировать
Крылья Советов
3:6
Динамо Москва
окончен

Под конец заключительного кубкового матча на групповой стадии Пути РПЛ «Крылья Советов» принимают столичное «Динамо». При счёте 2:5 команда Игоря Осинькина провела результативную атаку. Дмитрий Иванисеня от правого края штрафной навесил в центр вратарской, голкипер же на выходе сыграл неуверенно и выбил мяч на Илью Гапонова, который от левого угла вратарской переправил снаряд в цель. На табло зажглись цифры 3 и 5. Несколько минут, и гости забили свой мяч - Денис Макаров с левого фланга от центральной линии поля выполнил заброс в центр за спину защитникам «Крыльев» на эль-Мехди Маухуба, а тот выскочил на рандеву с голкипером и пробил в левый угол - 3:6.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва

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Сегодня, 24 Октября
20:43 · Кубок России
«Крылья Советов» и московское «Динамо» забили уже девятый гол на двоих
20:17 · Кубок России
«Динамо» Москва уже громит соперника в Самаре
20:13 · Кубок России
Макаров забил четвёртый гол столичного «Динамо» в ворота «Крыльев»
19:32 · Кубок России
«Динамо» Москва в третий раз повело в матче с «Крыльями Советов»
19:20 · Кубок России
«Динамо» Москва и «Крылья Советов» забили по два быстрых гола
18:59 · Кубок России
Личка: «Тюкавин не здоров, к сожалению, и Карраскаль тоже»
18:52 · Кубок России
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