«Крылья Советов» и московское «Динамо» забили уже девятый гол на двоих

Под конец заключительного кубкового матча на групповой стадии Пути РПЛ «Крылья Советов» принимают столичное «Динамо». При счёте 2:5 команда Игоря Осинькина провела результативную атаку. Дмитрий Иванисеня от правого края штрафной навесил в центр вратарской, голкипер же на выходе сыграл неуверенно и выбил мяч на Илью Гапонова, который от левого угла вратарской переправил снаряд в цель. На табло зажглись цифры 3 и 5. Несколько минут, и гости забили свой мяч - Денис Макаров с левого фланга от центральной линии поля выполнил заброс в центр за спину защитникам «Крыльев» на эль-Мехди Маухуба, а тот выскочил на рандеву с голкипером и пробил в левый угол - 3:6.

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