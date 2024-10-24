«Динамо» Москва уже громит соперника в Самаре

«Динамо» Москва выиграло первый тайм кубкового матча с «Крыльями Советов» со счётом 3:2. На первых минутах второй половины коллектив Марцела Лички продолжил забивать. Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Ярослав Гладышев покатил мяч в центр на Дениса Макарова, а тот вырвался к воротам и пробил в правый нижний угол, игровой снаряд слабо покатился в цель, и эль-Мехди Маухуб практически с «ленточки» добавил его в цель.

Счет стал 2:5. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.