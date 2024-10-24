Макаров забил четвёртый гол столичного «Динамо» в ворота «Крыльев»

«Крылья Советов» и «Динамо» Москва забили пять мячей на две команды в первом тайме кубкового матча. Сразу после перерыва столичная команда отличилась снова. Лука Гагнидзе из глубины сделал шикарный заброс за спину защитникам «Крыльев» на Дениса Макарова, а тот мяч у линии вратарской обработал и пробил мимо голкипера в левый угол. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.