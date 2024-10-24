«Крылья Советов» и «Динамо» Москва забили пять мячей на две команды в первом тайме кубкового матча. Сразу после перерыва столичная команда отличилась снова. Лука Гагнидзе из глубины сделал шикарный заброс за спину защитникам «Крыльев» на Дениса Макарова, а тот мяч у линии вратарской обработал и пробил мимо голкипера в левый угол. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Макаров забил четвёртый гол столичного «Динамо» в ворота «Крыльев»
|Крылья Советов
|Динамо Москва
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