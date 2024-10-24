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«Динамо» Москва и «Крылья Советов» забили по два быстрых гола

24 Октября 2024 • 19:20 Комментировать
Крылья Советов
3:5
Динамо Москва
2-й тайм

В последнем матче группового турнира в Кубке играют «Крылья Советов» и столичное «Динамо».

На девятой минуте Денис Макаров отдал пас в центр штрафной на Ярослав Гладышева, а тот великолепным движением развернулся, ушёл от опекуна, и от правого края вратарской пробил между ног голкиперу - 0:1. Сразу после этого Ульви Бабаев заработал пенальти, а Бенхамин Гарре с 11 метров направил мяч точно в угол. Но и это не всё - после грубой ошибки в обороне самарцев эль-Мехди Маухуб метров с 10 забил второй мяч гостей. Ответ «Крыльев» - на левом краю штрафной Томас Галдамес в падении эффектно поразил дальнюю девятку.

Счет стал 2:2. В таблице «Динамо» второе, соперник - четвертый. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва

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18:59 · Кубок России
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