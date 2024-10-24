Личка: «Тюкавин не здоров, к сожалению, и Карраскаль тоже»

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Судя по составу на сегодняшний матч, очень много изменений, очень много молодежи. Мы замечаем, что нет некоторых игроков даже на скамейке. Насколько выбыли Лаксальт и Майсторович?

- Лаксальт, я думаю, работает индивидуально еще, но уже начинает работать достаточно хорошо. Динамика очень хорошая. Понятно, не знаю, включу ли его на игру с «Химками», или надо будет подождать. С Миланом Майсторовичем чуть-чуть посложнее, поэтому мне тяжело сказать.

- Из тех, кто здоров, Тюкавин не приехал сюда.

- Тюкавин не здоров, к сожалению. У него было сильный удар, и Карраскаль тоже, который выходил только на 20 минут, они травмированы и не сыграют с «Химками». У них есть индивидуальная работа с физиотерапевтом. Остальные, кто остались, работают Марио и Паршивлюк вместе.

- Болельщикам «Динамо» очень нравится черная форма, в которой вы сегодня сыграете. Но вы играете в ней только раз в году. Нет желания, может быть, играть чаще?

- Если сыграем чаще, она будет не такой уже. Лучше играть только раз в год в день рождения Льва Яшина. Это в память о большом игроке и человеке. Я бы и дальше играл раз в год.

- «Динамо» сегодня сыграет в два форварда, или все-таки кто-то из пары Маухуб - Гладышев будет на фланге?

- Будем играть в два форварда впереди.