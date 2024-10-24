Осинькин объяснил выход Сергеева, Гарре и Галдамеса на матч с московским «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Москва.

- Этот матч ни на что не влияет ни для «Динамо», ни для «Крыльев». Насколько сложно, и насколько это влияет на настрой команды?

- У нас и матч с «Динамо» Махачкала не влиял на что-то в турнирной таблице, но то, как мы вышли на матч и были настроены, вряд ли кто-то нам скажет, что это матч мы каким-то образом игнорировали, поэтому мы сейчас играем от себя, мы настраиваемся. Те футболисты, которые выходят, они должны постараться получить игровую практику и, самое главное, - сыграть в хороший качественный футбол.

- То есть как раз сегодня в старте и Сергеев, и Гарре, и Галдамес. Не было ли желания их приберечь для матча с «Краснодаром»?

- Очень сложная заявка на этот матч. Мы не можем больше пяти молодых футболистов ставить. А все остальные позиции должны быть разбавлены, конечно, игроками основного состава. Честно, мы поставили, как и «Динамо» Москва, максимум своих возможностей по молодым футболистам. Мы больше просто физически не можем, а остальным посмотрим, как распределить нагрузку.

- Бабаев сегодня в старте. «Динамо» для него не чужая команда. Насколько он заряжен? Как-то отдельно с ним разговаривали об этом?

- Да нет, конечно. Специально мы никак не разговаривали, он хорошо тренируется и неплохо сыграл против другого «Динамо», махачкалинского. Он выходит на поле, потому что показывает определенный уровень. Надеюсь, сыграет хорошо, было бы неплохо, чтобы сыграл так же, как и с «Динамо» Махачкала.

- Вчера в Самаре состоялся другой кубковый матч. Уже успели газон оценить?

- Я еще не дошел, конечно, мне уже всё рассказали. И вчера мы видели. Да, к сожалению, дождь в этот момент шел. У нас всегда было одно из самых лучших полей в лиге. Я надеюсь, что наши агрономы с двойной нагрузкой, которая сейчас есть, смогут справиться.