«Крылья Советов» и «Динамо» назвали составы на кубковый матч

Сегодня, 24 октября, самарские «Крылья Советов» примут на своём поле московское «Динамо» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России.

Пресс-службы команд поделились информацией о тех футболистах, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Овсянников (вр), Галдамес, Гапонов (к), Грибакин, Шитов, Мендес, Иванисеня, Бабаев, Дмитриев, Гарре, Сергеев.

Стартовый состав «Динамо»: Лещук (вр), Скопинцев (к), Лепский, Зайдензаль, Бессмертный, Гагнидзе, Александров, Гладышев, Окишор, Макаров, Маухуб.

Начало матча между «Крыльями Советов» и «Динамо» запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.