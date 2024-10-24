Мозес высказался о вылете «Краснодара» из Пути РПЛ

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал сенсационное поражение от «Пари НН» в поединке шестого тура группового этапа Кубка России. «Быки» уступили на своем поле со счетом 1:2.

«Это было не специально, старались победить, использовали все силы. Нам нужно проанализировать это поражение, чтобы стать лучше», - дал комментарий форвард в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам групповой стадии краснодарский коллектив с девятью баллами финишировал на третьей позиции в таблице. Подопечные Мурада Мусаева продолжат свое выступление в Пути регионов.

В чемпионате России краснодарская команда с 30 очками занимает первое место в таблице.