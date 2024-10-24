Радимов: «Ганчаренко приходится начинать всё с нуля»

Экс-игрок сборной России, а в настоящий момент эксперт Владислав Радимов прокомментировал назначение белорусского специалиста Виктора Ганчаренко на пост рулевого «Пари НН».
«Ганчаренко попал в необычную для себя историю. Раньше он боролся за высокие места. Ему приходится начинать с нуля. Опираясь на опытных футболистов, у него всё получится», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
В дебютном поединке под руководством Ганчаренко нижегородская команда на выезде встречалась с «Краснодаром». «Пари НН» отпраздновал победу со счетом 2:1 в поединке шестого тура группового раунда Кубка России.
В турнирной таблице Премьер-лиги команда Ганчаренко с 12 очками занимает десятое место.
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