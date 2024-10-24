Генич отреагировал на победный гол «Пари НН» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист, а в данный момент комментатор Константин Генич прокомментировал победный мяч защитника «Пари НН» Свена Каича в поединке Кубка России против «Краснодара».

«Тоже так умею. Только с правой», - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Напомним, что встреча состоялась на стадионе в Краснодаре и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2. Решающий гол гостевая команда забила в компенсированное ко второму тайму время.

После этой встречи «Краснодар» с девятью очками располагается на третьей строчке в своей группе. Нижегородская команда, в свою очередь, набрала четыре очка и замыкает турнирную таблицу.