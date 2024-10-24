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Радимов прокомментировал поражение «Краснодара» в матче с «Пари НН»

24 Октября 2024 • 07:29 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал гостевую победу «Пари НН» над «Краснодаром» в рамках шестого тура группового этапа Кубка страны.

«Пари НН» показал качество футбола несмотря на то, что у них на выходных матч против «Спартака». Победа была им необходима в игре с «Краснодаром», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Краснодаре и завершился победой гостей со счетом 2:1. Решающий гол нижегородская команда забила в компенсированное время. Следующий матч «Пари НН» проведет в Премьер-лиге против столичного «Спартака» в ближайший уик-энд.

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