Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России

Ставим оценки футболистам Мурада Мусаева

Лидер РПЛ удивляет. ЦСКА создал все условия для комфортного прохода в Путь РПЛ Кубка России, достаточно было не проиграть «Пари НН» на своём поле. Но тут вышел дубль «быков» и… проиграл аутсайдеру чемпионата России. Теперь «Краснодар» падает в Путь регионов и будет играть навылет с первой же стадии.

Из-за кого же так получилось? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Мурада Мусаева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРАСНОДАР» – «ПАРИ НН»

ФЁДОР СМОЛОВ – 4,0. Пытался сделать красиво – однажды пробил пяткой после прострела Оласы, но красотой не прикроешь слабые кондиции. Смолов уступал в единоборствах, в резкости, в движении, да во всём уступал обороне «Пари НН». Совсем непонятно, за счёт чего он собирался обострять.

Мурад Мусаев 75 минут посмотрел на это бездействие в атаке и заменил Фёдора на Са. В основу Смолову, кажется, уже не вернуться.

ЮРИЙ ГАЗИНСКИЙ – 4,0. Ещё один ветеран, который больше смотрел футбол, чем играл. С его фланга прибежал Царукян, дважды бил по воротам в голевом эпизоде. Но ни разу не встретил Газинского, неожиданно отвечавшего за левый край обороны.

Кроме бездействия в первом голе «Пари НН» отметим и слабые кондиции. Газинский практически не подключался в атаку, а заменён был уже на 65-й минуте.

АЛЕКСАНДР ЧЕРНИКОВ – 3,5. Вышел, чтобы добавить «зубов» обороне, а в итоге привёз решающий стандарт. Очередной необязательный фол Александр завершился штрафным ударом и голом Карича, отправившего «Краснодар» в Путь регионов Кубка России.

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Очень дорого пришлось заплатить «быкам», а сам Черников ещё жёлтую карточку получил в пассив.