Стали известны все пары плей-офф Кубка России в рамках Пути РПЛ. Они выглядят следующим образом:

«Ростов» - «Спартак»;

«Динамо» – «Локомотив»;

«Зенит» – «Ахмат»;

«Рубин» – ЦСКА.

Первые матчи ждут нас 5-7 ноября, ответные – 26-28 ноября.

Напомним, что в квартете А первое и второе место заняли «Спартак» и московское «Динамо» соответственно, в квартете В «Локомотив» и «Ростов», в квартете С ЦСКА и «Ахмат», а в квартете D – «Зенит» и «Рубин».

В путь регионов отправились махачкалинское «Динамо», «Химки», «Краснодар» и «Акрон». Покинули турнир «Крылья Советов», «Оренбург», «Пари НН» и «Факел».