«Пари НН» одержал первую победу в этом розыгрыше Кубка России и отправил «Краснодар» в Путь регионов

«Краснодар» и «Пари НН» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч 6-го тура группового этапа состоялся 23 октября на стадионе «Краснодар».

Единоличный лидер РПЛ на Кубок России внимание решил не распылять. До последнего тура «Краснодар» ходит по грани, есть хорошая возможность улететь в Путь регионов, где более не будет права на ошибку. Чтобы этого не допустить, «быкам» необходимо было обыгрывать или сыграть вничью с «Пари НН» на своём поле.

Решать эту задачу вышел резерв: Смолов, Мозес, Козлов, Олусегун, Кривцов. Джон Кордоба даже не попал в заявку на матч. А началось всё со спокойного владения – ситуацию под свой контроль взяли нижегородцы, что странно, учитывая хозяйский статус «быков». Однако постепенно чьё-либо преимущество сходило на нет, всё просто свелось к долгим и нудным позиционным атакам.

Правда, в одной из таковых Смолову удался красивый удар пяткой. Во второй волне наступления Олсаса забежал слева и прострелил, а Фёдор «пижонским» ударом завершил наступление – мяч же прилетел точно в руки Лукьянову. Мурад Мусаев будто отреагировал на этот эпизод заменой, в перерыве он убрал с поля Лукаса Оласу, наиболее приближенного к основе «Краснодара». А вышел на поле Артём Хмарин.

Краснодарцы же продолжили атаковать в неспешном темпе. Арутюнян после подачи от угла поля пробил под перекладину – Лукьянов опять выручил. Через минуту уже после другого корнера на ударной позиции оказался Кривцов, но толком по мячу не попал. Даже голкиперу не пришлось вступать в игру. Пусть супермоментов у «быков» и не было, но за расточительность они были наказаны.

Царукян с первой попытки пробил в Арутюняна, сам же подобрал мяч, ушёл чуть левее от Олусегуна и пробил в дальний угол – 0:1. «Краснодар» после пропущенного мяча начал играть в давление, но становилось только хуже. Наоборот, «Пари НН» на контратаках создавал больше остроты. В одной из таковых Царукян получил пас из глубины и убежал на рандеву с Дюпиным, но проиграл тому дуэль один на один.

Самую вкуснятину команды приберегли на компенсированное время. Сначала Козлов справа отдал на Олусегуна, а тот счёт сравнял – 1:1. А на третьей компенсированной минуте Свен Карич исполнил шикарный удар со штрафного. Метров с 23-х вложил мяч точно в перекладину, а затем в сетку – 1:2. Вот такая развязка! Нижегородцы одержали первую победу в этом розыгрыше Кубка России и отправили «быков» в Путь регионов.