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Кубок России

«Пари НН» одержал первую победу в этом розыгрыше Кубка России и отправил «Краснодар» в Путь регионов

23 Октября 2024 • 23:13 Комментировать
Краснодар
1:2
Пари НН

«Краснодар» и «Пари НН» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч 6-го тура группового этапа состоялся 23 октября на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар1:2Пари НН
  61'Царукян Валерий (0:1)
(1:1) Олусегун Олакунле89'  
  90'_Karic S. (1:2)
Дюпин ЮрийАрутюнян ГеоргийКайо ПанталеаоОлаcа Лукас 46' (Хмарин Артём ( 46') Олусегун ОлакунлеКастаньо Кевин  32'Газинский Юрий 65' (Черников Александр ( 65'  90') Кривцов Никита 69' (Кокшаров Александр ( 69') Кобнан Мозес 69' (Сперцян Эдуард ( 69'  76') Козлов Данила СергеевичСмолов Фёдор 75' (Виктор Са ( 75')
Запасные: Петров СергейБатчи ЖоауКоста ДиегоГришин ВалентинТормена ВиторАгкацев СтаниславЛенини Кевин
Лукьянов Вадим  82'Александров Виктор 79' (Варганов Артём ( 79') Боженов Кирилл  81'Шоштарич Карич СвенМухин АлександрВедерников Данила  55'Глейзер Дан ЛеонКарапузов ВладиславШнапцев МаксимТичич ЛукаЦарукян Валерий 79' (Зе Турбо Жозе ( 79')
Запасные: Кукушкин ИванЧистяков АртёмЛукиных ЕвгенийКалайда ДмитрийЛапинский Станислав
23 октября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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Единоличный лидер РПЛ на Кубок России внимание решил не распылять. До последнего тура «Краснодар» ходит по грани, есть хорошая возможность улететь в Путь регионов, где более не будет права на ошибку. Чтобы этого не допустить, «быкам» необходимо было обыгрывать или сыграть вничью с «Пари НН» на своём поле.

Решать эту задачу вышел резерв: Смолов, Мозес, Козлов, Олусегун, Кривцов. Джон Кордоба даже не попал в заявку на матч. А началось всё со спокойного владения – ситуацию под свой контроль взяли нижегородцы, что странно, учитывая хозяйский статус «быков». Однако постепенно чьё-либо преимущество сходило на нет, всё просто свелось к долгим и нудным позиционным атакам.

Правда, в одной из таковых Смолову удался красивый удар пяткой. Во второй волне наступления Олсаса забежал слева и прострелил, а Фёдор «пижонским» ударом завершил наступление – мяч же прилетел точно в руки Лукьянову. Мурад Мусаев будто отреагировал на этот эпизод заменой, в перерыве он убрал с поля Лукаса Оласу, наиболее приближенного к основе «Краснодара». А вышел на поле Артём Хмарин.

Краснодарцы же продолжили атаковать в неспешном темпе. Арутюнян после подачи от угла поля пробил под перекладину – Лукьянов опять выручил. Через минуту уже после другого корнера на ударной позиции оказался Кривцов, но толком по мячу не попал. Даже голкиперу не пришлось вступать в игру. Пусть супермоментов у «быков» и не было, но за расточительность они были наказаны.

Царукян с первой попытки пробил в Арутюняна, сам же подобрал мяч, ушёл чуть левее от Олусегуна и пробил в дальний угол – 0:1. «Краснодар» после пропущенного мяча начал играть в давление, но становилось только хуже. Наоборот, «Пари НН» на контратаках создавал больше остроты. В одной из таковых Царукян получил пас из глубины и убежал на рандеву с Дюпиным, но проиграл тому дуэль один на один.

Самую вкуснятину команды приберегли на компенсированное время. Сначала Козлов справа отдал на Олусегуна, а тот счёт сравнял – 1:1. А на третьей компенсированной минуте Свен Карич исполнил шикарный удар со штрафного. Метров с 23-х вложил мяч точно в перекладину, а затем в сетку – 1:2. Вот такая развязка! Нижегородцы одержали первую победу в этом розыгрыше Кубка России и отправили «быков» в Путь регионов.
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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Пари НН

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