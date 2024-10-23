Ринат Билялетдинов объяснил, почему перерыв пошёл «Локомотиву» во вред»

Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «Локомотива» над «Ростовом» в матче на Кубок России, а также о предстоящей игре с «Зенитом».

- Ожидали, что для «Локомотива» игра с «Ростовом» получится такой непростой?

- Да. Радует, что было принципиальное отношение и «Ростова», и «Локомотива» к этой встрече, и она не превратилась в проходную. Борьба была достойная. Матч смотрелся, и развязка оказалась драматичная. Южане уже праздновали победу и получили гол на последних секундах. Так бывает. Этим футбол и хорош. А пенальти – это шоу. Интересно было это смотреть.

- Галактионов правильно делает, что не ротирует состав на кубковые матчи?

- Правильно. Через серьезное отношение к этой встрече надо было восстановить ту игру, которую «железнодорожники» потеряли после перерыва. В матче с «Химками» они были не похожи на себя. Перерыв пошел им во вред. А встреча с «Ростовом» вернет ребят в тонус, и мы увидим ту команду, которая высоко забралась.

- Как думаете, этот матч Галактионов рассматривал, еще и как подготовку к встрече с «Зенитом» в РПЛ?

- Да-да. Тем более, Галактионов все правильно сделал.

- Осечка с «Химками» не дала повод усомниться в чемпионских амбициях «железнодорожников»?

- Дала. Если ты хочешь выиграть золотые медали, очки командам внизу таблицы не дарятся. Но опыт приобретается «Локомотивом» по ходу чемпионата.

- Есть мнение, что «Локомотиву» не хватит глубины состава на весь сезон, тем более учитывая, что команда играет одним составом и в Кубке, и в чемпионате. Что об этом думаете?

- Проблемы будут, но здесь важно уйти на перерыв, сохранившись в обеих турнирах. Поэтому придется поднапрячься, чтобы и там, и там выглядеть достойно.

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- Смогут «железнодорожники» зацепить очки в Питере, по вашим ощущениям?

- Почему нет? Если гости будут навязывать свою игру – шансы есть. Если будут пытаться выстоять в обороне, навязать борьбу, чтобы соперник тратил силы, чтобы он завяз как можно большим количеством игроков и имел за спиной пространство, тогда у «Локомотива» будет шанс, потому что есть, кому убежать. Но приведет ли эта тактика к успеху, потому что можно просто терять время в глухой обороне. Мне было бы интереснее посмотреть, если бы «Локомотив» предложил контригру. Тут я вижу шанс, потому что «Зенит» не так хорош в обороне.

- В 1/4 Кубка России «Локомотив» сыграет с московским «Динамо». Как оцениваете такой жребий?

- Шансы одинаковые, у всех свои козыри. Сейчас у «железнодорожников» больше шансов, чем в начале чемпионата, когда «Динамо» победило. Если команда Галактионова восстановит игровые связи как можно быстрее, она «Динамо» в обороне накажет. У «бело-голубых» защита временами просто расхлябанная. Из-за этого команда неоправданно теряет очки.

Елена Григорьевская