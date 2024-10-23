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Кубок России

Эштреков: «Локомотив» не афишировал чемпионские амбиции, главное - оставаться в обойме претендентов на золото» эксклюзив

23 Октября 2024 • 22:21 Комментировать
Ростов
2:2
Локомотив Москва

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе над «Ростовом» в матче на Кубок России, а также о предстоящей игре с «Зенитом».

- Ожидали, что для «Локомотива» игра получится такой непростой?

- Игра получилось боевая, содержательная с обеих сторон. Не могу сказать, что кто-то из соперников был на голову сильнее. Концовка матча получилась интригующей, когда «Ростов» забил, а «Локомотив» смог отыграться на флажке. Ну и серия пенальти добавила интереса встрече. Для москвичей эта победа – позитивный момент перед следующим матчем, который будет очень серьезным. Настроение у команды Галактионова теперь должно быть более бодрым, а то после поражения от «Химок» оно было не лучшим. 

- Сможет «Локомотив» зацепиться за очки в матче с «Зенитом»?

- Гости должны дать бой. Тем более, в прошлом сезоне это получалось. Хотя, конечно, не стоит оглядываться на прошлогоднее результаты, потому что прошло много времени. Для питерцев матч будет очень серьезным, учитывая, что команда пока идет на второй строчке. Мне хочется увидеть содержательный футбол, тем более, в Питере всегда интересно соперничать с «Зенитом».

- Осечка с «Химками» не дала повод усомниться в чемпионских амбициях «железнодорожников»?

- «Локомотив» особо не афишировал свои чемпионские амбиции. Пока главное оставаться в обойме претендентов на золото и не выпасть из нее. Сейчас чемпионат непредсказуемый. Бой может дать любая команда. Мы видим, что внизу таблицы тоже идет серьезная борьба. А наверху тем более. Может быть, поражение от «Химок» связано и с тем, что много игроков уезжали в сборные. В любом случае, необходимые выводы будут сделаны.

- Есть мнение, что «Локомотиву» не хватит глубины состава на весь сезон, тем более учитывая, что команда играет одним составом и в Кубке, и в чемпионате. Что об этом думаете?

- Сезон впереди еще долгий, и определенная обойма есть. Мы видели, что сегодня на поле выходили и молодые ребята. Ротация у Галактионова все равно имеется. Плюс, думаю, он учитывает все эти моменты. Важно, чтобы его футболисты сохраняли необходимый тонус.

- В 1/4 финала Кубка России «Локомотив» сыграет с московским «Динамо». Как оцениваете такой расклад? 

- Это уже будут матчи на выбывание, тем интереснее будет противостояние с «Динамо». В чемпионате «бело-голубые» находятся пониже «железнодорожников», но нельзя говорить о фаворитах. В кубковых матчах все может случиться. Это не чемпионат, который предполагает длительную дистанцию.

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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