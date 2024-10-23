Онопко: «Не сыграли в концовке внимательно, пропустили с аута гол»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Что сегодня пошло не так, особенно в концовке матча?

- Не сыграли в концовке внимательно, пропустили с аута гол. То, что забили, сравняли, а потом забили и повели, всё по делу. Второй тайм вообще был хорош. Даже очень хорош. Но, к сожалению, надо доигрывать до конца. И в добавленное время тоже, и с аута, обидно.

- Во втором тайме, да, вы сказали, что он был хороший, все-таки выпустили старую гвардию: Щетинин, Комличенко, Осипенко. Именно они обострили игру вашей команды?

- Они добавили агрессии, интенсивности, и Мохебби, и пенальти, который он заработал. Стали играть вперед. Это было видно, что усиление пошло.

- Результат сегодня по игре?

- Серия пенальти - это, как говорится, лотерея. Кому-то везет, кому-то нет. Для нас и меня лично обидно. Сравнял «Локомотив» на 95-й минуте, три добавили, но играли 95. Надо идти вперед и готовиться к следующей игре.