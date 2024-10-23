Галактионов: «Те задачи, что перед собой ставили, слава богу, все выполнили»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Сумасшедшая концовка сегодня. Получается, на морально-волевых сегодня вытащили матч в основное время?

- Надо отдать должное ребятам за то, что такой хороший психологический эмоциональный фон, когда ты имеешь стремление и волю к победе, не опускаешь руки при счете 1:2, хотя уже добавленное время, и ребята нашли в себе момент для того, чтобы сравнять, и перевели матч в серию пенальти. Там уже вы видели, какой она длительной была. Поэтому мы те задачи, что перед собой ставили, слава богу, все выполнили. Все получили свой отрезок игрового времени. В любом случае считаем, что это лучше, чем сидеть и просто тренироваться, поэтому на неделе, график позволяет. Это не через два на третий, а через три на четвертый, поэтому время восстановиться есть. Готовимся уже к календарному матчу.

- Получается, вам сегодня удалось реализовать всё задуманное?

- Всё реализовать тяжело. Отрезки были хорошие. Опять же прекрасно понимаем, что голы, которые были забиты соперником, нужно исключать, потому что дали эти возможности. И у нас достаточно было хороших моментов.

- По замене. Севикян отлично смотрелся в первом тайме. Во втором тайме его заменили. Вынужденная замена была или тактическая?

- Нет, не вынужденная. Просто видели, что начал немного уставать. Более свежего игрока, объемного, Самошникова выпустили, который помогал в обороне, и хорошие у него проходы скоростные были. В атаке рассчитывали, что этот пул игроков выйдет на замену. Хотели выпустить и Никиту Салтыкова, но, к сожалению, ход игры подсказал, что надо выпускать более оборонительных футболистов.