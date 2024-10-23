Рахимов: «Опасений за результат не было»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Перед этим матчем появилась информация о смене тренера. Эта победа - ответ всем недоброжелателям?

- Не понимаю, зачем я должен отвечать тем, кто выпускает не очень хороший воздух во всех этих соцсетях? Я должен концентрироваться на своей работе, это продолжается уже полтора года, я привык. Просто надо понимать, что в футболе это происходит часто. Видите, эти люди полтора года мучаются и не знают, что им делать. Так они могут и язву желудка получить, и какие-то раковые болезни. Поэтому добрее надо быть. Понятно, что в футболе без этого не обойтись. Я не собираюсь ничего никому доказывать. Я не должен вообще на это терять концентрацию.

Я работаю с командой, мы делаем свое дело, за эти полтора года очень много хорошего, команда стабилизируется, команда будем прогрессировать, команда будет меняться. А менять и делать каждый следующий шаг - всегда тяжелее, потому что нужно интегрировать новых игроков, нужно, чтобы они друг другу подходили. А мы не можем делать больших приобретений, дорогих приобретений. Но из того, что есть, благодаря президенту клуба, который находит определенное финансирование, есть игроки.

Естественно, мы будем стараться двигаться в этом направлении. Появляются и молодые ребята, но надо понимать, что они будут расти только там, где есть качество команды. Очень важно понимать эти моменты. То, что запускают? Это же понятно кто, понятно кого хочет и кто кого ведет. Я не вижу ничего страшного в этом. Этот воздух, он такой, вы же знаете - подул ветер, и его нет.

- Забили на восьмой минуте, и весь матч продержался счет 1:0. В какие-то моменты было опасение за результат?

- Да нет, в принципе, опасений не было. Просто по второму тайму немного не понравилось, у нас было огромное желание играть тут же вперед. Мы выигрывали много мячей и быстро с ними расставались, хотя нужно было где-то сделать вспомогательный пас, подстроиться. И моменты были, могли второй в конце забить. В целом надо сказать, что ребята показали хорошую игру.

- Получается, вам предстоит сыграть против ЦСКА в Кубке, будет такая серия игр: «Краснодар», ЦСКА… Насколько это тяжело будет для команды? Такое большое количество подряд матчей против больших команд?

- Мы об этом говорили перед матчем - тот, кто занимает второе место, у него график начинает быть намного сложнее. Мы понимаем, что играем с ЦСКА, что потом мы играет ответную игру с ЦСКА, и еще одну игру в Москве играем с ЦСКА. График достаточно тяжелый, здесь очень важно, чтобы не было травмированных, заболевших, хотя бы где-то сохранять костяк и обойму.

- По поводу травмированных. Насколько Даку будет готов уже к матчам чемпионата?

- Посмотрим сейчас по его состоянию, когда вернемся в Казань, и дальше уже будем смотреть, что он может.