Тедеев - после трёх поражений от «Рубина» в сезоне: «Соперник для нас довольно удобный»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Поражение 0:1, получается, в этом сезоне в трех матчах против «Рубина» три поражения. Самый неудобный соперник для вас?

- Да причем тут эти три матча? Поражения? В сегодняшней игре мы никак не должны были проигрывать, потому что всю игру доминировали, создали максимальное количество моментов. Просто, к сожалению, мы их не реализовали. Тут наоборот, соперник для нас довольно удобный в плане того, что мы очень много создаем против этого соперника. Но то, что мы не забиваем, может быть, где-то что-то нам не хватает в плане каких-то нюансов, но мы их отработаем. Это не самое тяжелое, что может быть в данной ситуации. Самое главное, что команда сыграла сегодня в достаточно хороший футбол. Мы остались многим довольны. Конечно, результат - да, безусловно, не самый подходящий по такой игре. Но надо пережить этот момент.

- Понимаю, что проиграли 0:1, но как можете оценить игру Дмитрия Нагаева? Вообще, по его поведению, может быть.

- Оценить реально сложно, потому что был один удар, который, к сожалению, оказался ключевым. В остальном я не помню вообще никаких моментов, где бы он что-то продемонстрировал в отличие от вратаря напротив. С точки зрения его действий в атаке, он принимал достаточно хорошие решения, я считаю, что у него есть будущее, а там дальше посмотрим.

- Получается, ваша команда будет играть в Пути регионов. Еще впереди жеребьевка. Вот так навскидку, с кем бы сейчас хотелось сыграть с той сетки?

- Вообще без понятия, кто там попадет, какая жеребьевка, в какой момент что произойдет, мне сейчас сказать сложно. Я сейчас концентрирую свое внимание прежде всего, как и все футболисты, на матче в Дагестане с «Динамо», поэтому сложно сказать.