Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Ганчаренко: «Абсолютно неправильно думать о том, что игра ничего не значит»

23 Октября 2024 • 21:26 Комментировать
Краснодар
0:1
Пари НН
1 1.30 X 5.90 2 11.00
2-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Как возвращаться в Краснодар, может быть, успели с кем-то погулять, с кем-то встретиться? Как вообще настроение?

- Конечно, мы долго здесь находимся, успели погулять, вспомнить было, вспомнить улицы, по которым ходил. Для нас непривычно поздняя игра. Обычно в два часа играем, а сейчас достаточно поздно. Но никаких проблем нет, мы с удовольствием сюда приезжаем, и я в том числе.

- По сути уже «Пари НН» ничего не светит в Кубке. Эта игра больше для вас тренировочная, будете экспериментировать, либо все-таки вы уже какую-то определенную концепцию команде прививаете?

- Знаете, в нашем случае абсолютно неправильно думать о том, что игра ничего не значит. Любая контрольная игра, кубковая, матч чемпионата - это тот случай, когда надо играть на максимум и прибавлять в своем мастерстве, для того, чтобы чувствовать, как действуют партнеры и команда в целом. Конечно, какие-то вещи мы должны нарабатывать. Понятно, что мы располовинили команду. Тем не менее, футболисты приехали сыграть на прекрасном поле и показать свои лучшие качества.

- Сейчас «Краснодар» на хорошем ходу, побеждает, но в Кубке не очень дела идут. Что и кого бы вы отметили в игре команды, что нужно сделать, чтобы сегодня вашей команде победить или сыграть успешно?

- Вы правильно сказали, что «Краснодар», тот который обыграл «Спартак», и сегодняшний - это одна команда и одно целое, но кубковый матч с ЦСКА и кубковый матч с «Ахматом», которые «Краснодар» провел, немного отличаются по содержанию, по результату от матчей чемпионата. В большей степени мы должны думать о том, что мы должны проявить себя, показать свои лучшие качества, понятно, что навязать свою какую-то игру «Краснодару», играть на победу и более дерзко играть.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Виктор Ганчаренко Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 23 Октября
22:41
«Пари НН» повёл в матче с «Краснодаром»
21:26
Ганчаренко: «Абсолютно неправильно думать о том, что игра ничего не значит»
21:18
Мусаев: «Надеюсь, мы сделали правильные выводы после матча с «Ахматом»
20:45
«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:21
Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на кубковый матч с «Пари НН»
19:56
Прогноз на точный счёт матча Краснодар — Пари НН Кубка России 23 октября 2024
22 Октября
17:39
Ставка и прогноз на матч Краснодар — Пари НН Кубка России — 22 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола «Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны» Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Химки Химки
2
0
2.11 3.55 3.15
Видео
Окончен
Акрон Акрон
Рубин Рубин
0
1
2.46 3.35 2.76
Видео
Окончен после пенальти
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
2
2.54 3.55 2.56
Видео
91 мин
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
0
1
1.36 4.80 8.20
Видео
24.10.24 в 19:00
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
4.50 3.90 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
22:53 · Кубок России
Ринат Билялетдинов объяснил, почему перерыв пошёл «Локомотиву» во вред» эксклюзив
22:41 · Кубок России
«Пари НН» повёл в матче с «Краснодаром»
22:21 · Кубок России
Эштреков: «Локомотив» не афишировал чемпионские амбиции, главное - оставаться в обойме претендентов на золото» эксклюзив
22:18 · Кубок России
Онопко: «Не сыграли в концовке внимательно, пропустили с аута гол»
22:12 · Кубок России
Галактионов: «Те задачи, что перед собой ставили, слава богу, все выполнили»
22:04 · Кубок России
Рахимов: «Опасений за результат не было»
21:49 · Кубок России
Тедеев - после трёх поражений от «Рубина» в сезоне: «Соперник для нас довольно удобный»
21:26 · Кубок России
Ганчаренко: «Абсолютно неправильно думать о том, что игра ничего не значит»
21:18 · Кубок России
Мусаев: «Надеюсь, мы сделали правильные выводы после матча с «Ахматом»
20:45 · Кубок России
«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:21 · Кубок России
Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на кубковый матч с «Пари НН»
20:04 · Кубок России
Дмитрий Андреев: «Победа над «Химками» придаст импульс «Оренбургу»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Койта прокомментировал дебютный гол форварда за ЦСКА эксклюзив
19:33 · Кубок России
Артига: «Единственная претензия к игре команды - это по поводу игры в первые 15 минут»
19:26 · Кубок России
Слишкович: «Кроме одного стандарта в конце нам «Химки» ничего за 90 минут не создали»
19:25 · Кубок России
«Локомотив» с «Ростовом» достаточно быстро обменялись голами
19:14 · Кубок России
«Рубин» повёл уже на восьмой минуте кубкового матча с «Акроном»
19:03 · Кубок России
Галактионов: «Важно сегодня вернуть тот игровой тонус, те наши игровые связи, которые у нас были до этого»
18:56 · Кубок России
Рахимов отметил минусы плей-офф Пути РПЛ
18:49 · Кубок России
Тедеев объяснил капитанскую повязку у 17-летнего игрока
18:34 · Кубок России
«Оренбург» прервал безвыигрышную серию из 16 матчей
18:30 · Кубок России
«Ростов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
18:30 · Кубок России
«Акрон» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:20 · Кубок России
«Акрон» и «Рубин» огласили составы на важный кубковый матч
17:51 · Кубок России
Батраков и Пиняев — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Ростовом»
Все новости