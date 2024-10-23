Ганчаренко: «Абсолютно неправильно думать о том, что игра ничего не значит»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Как возвращаться в Краснодар, может быть, успели с кем-то погулять, с кем-то встретиться? Как вообще настроение?

- Конечно, мы долго здесь находимся, успели погулять, вспомнить было, вспомнить улицы, по которым ходил. Для нас непривычно поздняя игра. Обычно в два часа играем, а сейчас достаточно поздно. Но никаких проблем нет, мы с удовольствием сюда приезжаем, и я в том числе.

- По сути уже «Пари НН» ничего не светит в Кубке. Эта игра больше для вас тренировочная, будете экспериментировать, либо все-таки вы уже какую-то определенную концепцию команде прививаете?

- Знаете, в нашем случае абсолютно неправильно думать о том, что игра ничего не значит. Любая контрольная игра, кубковая, матч чемпионата - это тот случай, когда надо играть на максимум и прибавлять в своем мастерстве, для того, чтобы чувствовать, как действуют партнеры и команда в целом. Конечно, какие-то вещи мы должны нарабатывать. Понятно, что мы располовинили команду. Тем не менее, футболисты приехали сыграть на прекрасном поле и показать свои лучшие качества.

- Сейчас «Краснодар» на хорошем ходу, побеждает, но в Кубке не очень дела идут. Что и кого бы вы отметили в игре команды, что нужно сделать, чтобы сегодня вашей команде победить или сыграть успешно?

- Вы правильно сказали, что «Краснодар», тот который обыграл «Спартак», и сегодняшний - это одна команда и одно целое, но кубковый матч с ЦСКА и кубковый матч с «Ахматом», которые «Краснодар» провел, немного отличаются по содержанию, по результату от матчей чемпионата. В большей степени мы должны думать о том, что мы должны проявить себя, показать свои лучшие качества, понятно, что навязать свою какую-то игру «Краснодару», играть на победу и более дерзко играть.