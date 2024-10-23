Из-за них «Локомотив» не смог победить в Ростове без пенальти: три худших игрока матча Кубка России

Ставим оценки футболистам Михаила Галактионова

Многих удивил Михаил Галактионов, выпустивший основу в Ростове. Как будто, наставник хотел наказать своих футболистов за неудачную игру последнего тура против «Химок». Но «наказание» не удалось, скорее, повторилось «преступление». Ведь именно уставшие игроки основы хуже всех смотрелись на выезде.

Давайте разбираться, из-за кого же «Локомотив» не смог победить в Ростове. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РОСТОВ» – «ЛОКОМОТИВ»

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 4,5. Не может Пиняев играть столько матчей без перерыва. Он и в прошлый слот отработал чемпионат + Кубок, и в этот – начал по тому же графику. Но начал настолько неудачно, что был заменён уже по завершению первого тайма.

Ни одной удачной обводки за три попытки, 14 потерь и отсутствие обостряющих передач. Замена выглядела максимально логично.

АРТЁМ КАРПУКАС – 4,0. Вообще, удивительное решение Галактионова задействовать основной состав в Кубке России себя не оправдало. Например, Карпукасу явно не хватало свежести в центре поля. Артём проигрывал микродуэли, не поспевал за эпизодами.

Главную ошибку допустил в середине первого тайма, когда решил совсем не держать Комарова. Иван как раз в опорной зоне развернулся и в касание оформил первый гол «Ростова».

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЁВ – 3,5. Ещё хуже после международной паузы дела у Дмитрия Воробьёва. Он и в матче РПЛ двигался плохо, мячи на «магнитил», моменты губил, и в игре Кубка России сыграл ровно так же.

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Очень тяжело смотрелся в борьбе, проиграл четыре эпизода из шести. Опасных ударов не наносил, загубил чистый выход один на один, смотрелся очень грузно. Опять же Галактионов заменил его в перерыве, тренер выставил оценки за нас.