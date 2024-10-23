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Кубок России

Из-за них «Локомотив» не смог победить в Ростове без пенальти: три худших игрока матча Кубка России

23 Октября 2024 • 21:25 Комментировать
Ростов
2:3
Локомотив Москва
1 3.00 X 3.75 2 2.30
пенальти

Ставим оценки футболистам Михаила Галактионова

Многих удивил Михаил Галактионов, выпустивший основу в Ростове. Как будто, наставник хотел наказать своих футболистов за неудачную игру последнего тура против «Химок». Но «наказание» не удалось, скорее, повторилось «преступление». Ведь именно уставшие игроки основы хуже всех смотрелись на выезде.

Давайте разбираться, из-за кого же «Локомотив» не смог победить в Ростове. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Ростов

2:2

(7:8 по пен.)

Локомотив Москва
  16'Батраков Алексей (0:1)
(1:1) Комаров Иван19'  
(2:1) Сутормин Алексей90'  
  90'Баринов Дмитрий (2:2)
Ятимов РустамМелёхин Виктор 62' (Осипенко Максим ( 62') Сутормин Алексей  44'Игнатов ГерманЛангович АндрейКучаев КонстантинЖбанов Илья 77' (Вахания Илья ( 77') Шанталий ДаниилКомаров Иван 77' (Мохебби Мохаммад ( 77') Саравия Родриго  15' 62' (Щетинин Кирилл ( 62') Шамонин Антон 62' (Комличенко Николай ( 62')
Запасные: Ханкич ХидаетРоналдоБайрамян ХоренЧернов ЕвгенийГлебов Данил
Митрюшкин АнтонНьямси Жерзино  90'Ненахов МаксимСильянов АлександрМорозов Евгений  39'Баринов ДмитрийБатраков Алексей 68' (Тимофеев Артём ( 68') Карпукас Артём 46' (Раков Вадим ( 46') Севикян Эдгар 73' (Самошников Илья ( 73') Пиняев Сергей 46' (Сарвели Владислав ( 46') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 46' (Сулейманов Тимур ( 46')
Запасные: Салтыков НикитаЛантратов ИльяРадиковский ДмитрийВеселов ДаниилМонтес Сесар
23 октября. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РОСТОВ» – «ЛОКОМОТИВ»

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 4,5. Не может Пиняев играть столько матчей без перерыва. Он и в прошлый слот отработал чемпионат + Кубок, и в этот – начал по тому же графику. Но начал настолько неудачно, что был заменён уже по завершению первого тайма.

Ни одной удачной обводки за три попытки, 14 потерь и отсутствие обостряющих передач. Замена выглядела максимально логично.

АРТЁМ КАРПУКАС – 4,0. Вообще, удивительное решение Галактионова задействовать основной состав в Кубке России себя не оправдало. Например, Карпукасу явно не хватало свежести в центре поля. Артём проигрывал микродуэли, не поспевал за эпизодами.

Главную ошибку допустил в середине первого тайма, когда решил совсем не держать Комарова. Иван как раз в опорной зоне развернулся и в касание оформил первый гол «Ростова».

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЁВ – 3,5. Ещё хуже после международной паузы дела у Дмитрия Воробьёва. Он и в матче РПЛ двигался плохо, мячи на «магнитил», моменты губил, и в игре Кубка России сыграл ровно так же.

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Очень тяжело смотрелся в борьбе, проиграл четыре эпизода из шести. Опасных ударов не наносил, загубил чистый выход один на один, смотрелся очень грузно. Опять же Галактионов заменил его в перерыве, тренер выставил оценки за нас.

Худший игрок матча
Дмитрий Воробьёв Артём Карпукас Сергей Пиняев Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов

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