Мусаев: «Надеюсь, мы сделали правильные выводы после матча с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- «Краснодар» бьет рекорды в РПЛ, но вот в Кубке в последних матчах выступает не очень хорошо. С чем это все-таки связано - с тем, что есть все-таки ротация состава, либо какая-то недонастроенность команды?

- Наверное, и то, и другое. В последнем матче была явная недонастроенность. Какой бы ни был состав, мы не могли играть так плохо в единоборствах, так долго в развитии атаки. Надеюсь, это был холодный душ для нас. Плюс-минус такой же состав выходит, что играл с «Ахматом», и мы сделали все вместе - ребята, тренеры правильные выводы. Сегодня увидим другое качество.

- Сегодня вы играете против бывшего тренера «Краснодара», Виктора Ганчаренко. Понятно, что вы мало что можете сказать о команде, а вот о нем, его тактике и подходе к игре? К чему готовиться вашей команде?

- О нем трудно сказать, потому что в каждой команде у него разные футболисты, от этого меняется его тактика. Поэтому сейчас он две игры, которые мы видели, это пауза на сборные и с «Ростовом» они играли 3-4-3 в атаке и 5-4-1 в обороне. Думаем, эта же схема и останется сегодня.

- Вы думаете, что эта схема может дать «Краснодару» играть в более открытый футбол? То, что соперник будет больше оборонительным.

- А что, «Пари» - раньше атакующая была [команда]?

- Нет. При Ганчаренко они, может быть, стали иначе действовать?

- При Ганчаренко, что было видно, они стали более активно идти в прессинг, подниматься большими силами и не только играть в низкий блок, но и встречать высоко. То, что сегодня будет? Такой состав перемешанный, я вижу, что многих лидеров оставил дома, но все равно тренер новый, и тем футболистам, которые выйдут, есть что доказывать, потому что новый тренер - это всегда новые возможности, новые эмоции. Ожидаем схему 3-4-3 в атаке. Надеемся, что чуть-чуть активнее они пойдут в прессинг, больше трудно что-то сказать.

- Вопрос про Никиту Кривцова. Он успел сыграть против «Спартака» и провести сотый матч. Потом прилетел на матч «Краснодара-2» и сегодня он снова играет в старте. Как так?

- Просто скажу, что мы ценим, что он делает. Мы не заставляем его играть за вторую команду. Просто там тяжелое турнирное положение, он сказал, что готов, и полетел сам один после «Спартака» без команды, полночи ехал, приехал и сыграл. Мы как клуб, а я как главный тренер очень ценим это, он молодец, что ищет игровую практику. Всегда готов помочь клубу, я думаю, что молодой парень должен был восстановиться. Рассчитываю, что сегодня он покажет хорошую игру.