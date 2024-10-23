«Ростов» и «Локомотив» в каждом тайме обменялись голами за три минуты, а победителя определили в серии пенальти

«Ростов» и «Локомотив» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч 6-го тура группового этапа состоялся 23 октября на стадионе «Ростов Арена».

На прошедших выходных «Локомотив» удивил со знаком минус. Как-то очень робко сыграли против «Химок», уступив команде Зелимхана Бакаева. Ещё и откатились на третье место в РПЛ. В Кубке России у «железнодорожников» проблем нет. Пять побед в пяти матчах и досрочно гарантированное первое место в группе. Однако Галактионов не дал отдых основе. Видимо, в качестве «наказания» Баринов, Карпукас, Пиняев, Батраков, Севикян и Воробьёв появились с первых минут.

И даже придумали быстрый гол. Родриго Саравия в своей штрафной площади наступил на ногу Батракову, арбитр нарушение правил заметил не сразу, но после просмотра повтора указал на «точку». Пенальти исполнять вызвался сам же пострадавший и разбросал голкипера с мячом по разным углам – 0:1. 8-й гол Батракова за 16 игр этого сезона – отличный результат.

Лидировал в счёте «Локомотив» ровно три минуты. Кучаев разыграл «стеночку» с Суторминым и покатил на линию штрафной площади. Набежавший Иван Комаров в касание оформил шикарнейшее попадание в угол – 1:1. Правда, под занавес тайма «Локо» снова мог выходит вперёд.

Артем Карпукас из центрального круга выполнил заброс такой точности, что Дмитрий Воробьев убежал один на один с вратарём соперника, но переиграть Рустама Ятимова в ближнем бою не смог. Ещё интереснее стартовал второй тайм. Примерно похожий пас Сутормин, а на рандеву с голкипером убежал Шанталий. Распорядился он своим моментом ещё хуже – пробил выше ворот.

«Локо» ответил похожей атакой. Батраков с левого края выдал заброс, Сарвели из глубины вырвался на ударную позицию, однако Ятимов прочитал эпизод, опередив форварда. При равном счёте игра надолго затихла. Тренеры использовали все замены, последние явно производились под серию пенальти. И она случилась. Но как драматично.

Мохеби на скорости влетел в штрафную площадь, где его в подкате снёс Ньямси. На третьей компенсированной минуте пенальти Сутормин реализовал пенальти – 2:1. Однако уже через три минуты «Локо» восстановил статус-кво. Вынос Комличенко превратился в удар Баринова, под который удачно подставился Сарвели – 2:2. Владислав и перевёл игру в серию пенальти. Где команды продолжили обмениваться любезностями.

Сулейманов и Комличенко свои удары реализовали, затем Сильянов и Сутормин обменялись промахами. И опять полетели попадания, обязательную серию из пяти ударов завершили с четырьмя точными ударами на каждую команду. Первый непарный промах допустил Даниил Шанталий – 7:8 на 20-м ударе серии! В итоге, победа «Локомотива» по пенальти.