Дардан дал «Рубину» путёвку в плей-офф Пути РПЛ: «Акрон» проиграл дома и упустил второе место в группе

Волжское дерби состоялось в последнем туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Тольяттинский «Акрон» в Самаре принимал казанский «Рубин». Кстати, «Рубин» в прошлом туре чемпионата принимал московское «Динамо» тоже не в своём городе – а в Нижнем Новгороде.

Сейчас Кубок России играется третий год с Путём РПЛ на групповом этапе. И только в 2022 году там в шестом туре матчи в каждой группе проходили парно в одно время. В прошлом году от такого распределения отошли, но было частичное пересечение, а в этом году не оказалось даже его.

Во вторник «Факел» проиграл «Зениту» и точно не попал в плей-офф Кубка России. Поэтому «Акрон» и «Рубин» могли играть друг с другом спокойно. Вопрос заключался лишь в том, кто из них попадёт в плей-офф Пути РПЛ, а кто – в плей-офф Пути регионов. «Рубин» в этом плане устраивала только победа без серии пенальти.

Естественно, оба тренера – Тедеев и Рахимов – применили значительную ротацию. За «Акрон» дебютировал вратарь Дмитрий Нагаев, ранее игравший во Второй лиге за «СКА-Хабаровск-2» и «Акрон-2». Пропустил он сейчас на восьмой минуте, хотя вряд ли его стоит винить по итогам той ситуации.

Зотов находился с мячом справа в чужой штрафной площади. Один пас у него не прошёл, и тогда он откатил чуть левей Шабанхаджаю, который вкрутил мяч в дальний угол (0:1). Мог Дардан в скором времени оформлять дубль, однако не попал он в створ с фланговой передачи Рахмоналиева.

Нечто похожее на гол «Рубина» пытался оформить Пестряков на исходе получаса игры. В левую девятку он крутил мяч, а получилось чуть вне створа. Но и сам же «Рубин» не отказывался от попыток забить следующий гол. Зотов с Чумичем угрожали воротам Нагаева, который не намерен был пропускать больше и отбивал мячи.

После перерыва игра продолжила протекать в размеренном ключе. Всё-таки не такая уж большая разница между попаданиями в плей-офф Пути РПЛ и плей-офф Пути регионов. Если хочешь выиграть Кубок, всё равно тебе придётся побеждать команды Премьер-лиги на своём пути, и не один раз.

В общем, «Акрон» стал по-настоящему, действенно заводиться во второй половине второго тайма. Это в смысле реальных моментов. Вышедший на замену Савичев прострелил справа, и Палиенко не попал в нижний угол. Беншимол, также вступивший в игру с лавки, приложился в правый угол, но Ставер не дремал, вытянулся и совершил спасение.

Впрочем, взятий ворот больше не было. Вада на 90-й минуте не попал в пустые ворота. «Рубин» выиграл у «Акрона» третий очный матч за три месяца, застолбил за собой вторую строчку в группе D и пробрался в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России, где встретится с ЦСКА. «Акрон» же проследовал в четвертьфинал Пути регионов.

Кирилл Иванцов