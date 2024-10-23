Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на кубковый матч с «Пари НН»

Сегодня, 23 октября, «Краснодар» примет у себя дома «Пари НН» в рамках шестого тура группового этапа Кубка России.

Пресс-служба кубанского коллектива опубликовала стартовый состав команды на предстоящий поединок.

С первых минут главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев решил выпустить на поле следующих футболистов: Дюпин (вр), Оласа, Арутюнян, Кайо, Олусегун, Газинский (к), Кастаньо, Кривцов, Козлов, Мозес, Смолов.

Кубковая встреча между «Краснодаром» и «Пари НН» должна будет стартовать в 21:15 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.