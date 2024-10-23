Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Дмитрий Андреев: «Победа над «Химками» придаст импульс «Оренбургу»

23 Октября 2024 • 20:04 Комментировать
Оренбург
2:0
Химки

Вечером среды «Оренбург» впервые победил за три месяца в официальных матчах. Случилось это в домашней игре Кубка России против «Химок» (2:0). Бывший спортдир «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе уральского коллектива.

«Победа придаст импульс ребятам. В прошлом матче с «Крыльями Советов» проявили характер — вытащили ничью. Надеюсь, дальше результат будет только положительным. Важно поправить позиции в чемпионате. По карьере знаю, что хочешь или нет, но положение в таблице влияет», - делится Андреев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что первая победа в официальных матчах сезона была у «Оренбурга» ещё в июле. Тогда клуб обыграл «Спартак» дома в первом туре РПЛ, в той игре за «красно-белых» выступал ещё Александр Соболев.

Несколько недель назад «Оренбург» возглавил Владимир Слишкович.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев

Новости по матчу

Сегодня, 23 Октября
19:33
Артига: «Единственная претензия к игре команды - это по поводу игры в первые 15 минут»
19:26
Слишкович: «Кроме одного стандарта в конце нам «Химки» ничего за 90 минут не создали»
18:34
«Оренбург» прервал безвыигрышную серию из 16 матчей
18:25
Вера против бывших, судья Вера, победа Слишковича: «Оренбург» выиграл впервые с июля, пострадали «Химки»
16:00
«Оренбург» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
02:02
Оренбург - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Октября
19:07
Прогноз на точный счёт матча Оренбург — Химки Кубка России — 23 октября 2024
14:43
Бесплатный прогноз и ставка на матч Оренбург — Химки Кубка России — 23 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду «Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны» Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
«Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Химки Химки
2
0
2.11 3.55 3.15
Видео
Окончен
Акрон Акрон
Рубин Рубин
0
1
2.46 3.35 2.76
Видео
Пенальти
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
3
2.54 3.55 2.56
Видео
12 мин
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
0
0
1.36 4.80 8.20
Видео
24.10.24 в 19:00
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
4.50 3.90 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
21:26 · Кубок России
Ганчаренко: «Абсолютно неправильно думать о том, что игра ничего не значит»
21:18 · Кубок России
Мусаев: «Надеюсь, мы сделали правильные выводы после матча с «Ахматом»
20:45 · Кубок России
«Краснодар» - «Пари НН»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:21 · Кубок России
Смолов — в стартовом составе «Краснодара» на кубковый матч с «Пари НН»
20:04 · Кубок России
Дмитрий Андреев: «Победа над «Химками» придаст импульс «Оренбургу»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Койта прокомментировал дебютный гол форварда за ЦСКА эксклюзив
19:33 · Кубок России
Артига: «Единственная претензия к игре команды - это по поводу игры в первые 15 минут»
19:26 · Кубок России
Слишкович: «Кроме одного стандарта в конце нам «Химки» ничего за 90 минут не создали»
19:25 · Кубок России
«Локомотив» с «Ростовом» достаточно быстро обменялись голами
19:14 · Кубок России
«Рубин» повёл уже на восьмой минуте кубкового матча с «Акроном»
19:03 · Кубок России
Галактионов: «Важно сегодня вернуть тот игровой тонус, те наши игровые связи, которые у нас были до этого»
18:56 · Кубок России
Рахимов отметил минусы плей-офф Пути РПЛ
18:49 · Кубок России
Тедеев объяснил капитанскую повязку у 17-летнего игрока
18:34 · Кубок России
«Оренбург» прервал безвыигрышную серию из 16 матчей
18:30 · Кубок России
«Ростов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
18:30 · Кубок России
«Акрон» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:20 · Кубок России
«Акрон» и «Рубин» огласили составы на важный кубковый матч
17:51 · Кубок России
Батраков и Пиняев — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Ростовом»
17:37 · Кубок России
«Динамо» отправилось на матч без Тюкавина и ещё 11 игроков основы
17:14 · Кубок России
Бонгонда: «Спартак» обязан был побеждать махачкалинское «Динамо»
16:47 · Кубок России
Гранат ответил, может ли «Ростов» одолеть «Локомотив» в Кубке России
16:00 · Кубок России
«Оренбург» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
09:36 · Кубок России
Касинтура назвал причину поражения в матче со «Спартаком»
22 Октября
23:43 · Кубок России
Ташуев: «Команда должна матч выигрывать, ЦСКА больше повезло со стандартом» 1
23:33 · Кубок России
Николич: «Понятно, что ребята сыграли не на свои 100%»
Все новости