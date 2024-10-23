Дмитрий Андреев: «Победа над «Химками» придаст импульс «Оренбургу»

Вечером среды «Оренбург» впервые победил за три месяца в официальных матчах. Случилось это в домашней игре Кубка России против «Химок» (2:0). Бывший спортдир «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе уральского коллектива.

«Победа придаст импульс ребятам. В прошлом матче с «Крыльями Советов» проявили характер — вытащили ничью. Надеюсь, дальше результат будет только положительным. Важно поправить позиции в чемпионате. По карьере знаю, что хочешь или нет, но положение в таблице влияет», - делится Андреев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что первая победа в официальных матчах сезона была у «Оренбурга» ещё в июле. Тогда клуб обыграл «Спартак» дома в первом туре РПЛ, в той игре за «красно-белых» выступал ещё Александр Соболев.

Несколько недель назад «Оренбург» возглавил Владимир Слишкович.