Артига: «Единственная претензия к игре команды - это по поводу игры в первые 15 минут»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Можно ли сейчас назвать причины вашего поражения? Было ли желание и возможность исправить ситуацию, и за счет чего?

- Единственная претензия к игре команды - это по поводу игры в первые 15 минут. Умудрились пропустить гол, и соответственно ко второму тайму никаких претензий нет, потому что ребята собрались и достойно играли, пытались забить, но не получилось. Все-таки самое важное, что мы оказались на третьем месте в таблице и продвигаемся дальше.

- Главный арбитр матча Вера Опейкина сегодня, кажется, не столкнулась с какими-то сложностями от игроков вашей команды и от хозяев. У вас есть вопросы к главному арбитру?

- Суть в том, что это, наверное, самый лучший рефери за всю историю, и вообще в принципе здесь в этом чемпионате. Отлично, понравилось судейство. Наверное, лучший судья - тот, которого ты не замечаешь на поле. Сегодня это как раз таки было продемонстрировано.

- И ваше выступление в групповом этапе Кубка, оцените.

- Несмотря на то, что нам довольно тяжело играть в Кубке, потому что мы не топовая команда, как «Локомотив» и другие, тем не менее, ребята справляются, с чем мы их поздравляем. Проходим дальше. Было много замен и прочих перестановок, тем не менее, результат достгнут.