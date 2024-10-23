Слишкович: «Кроме одного стандарта в конце нам «Химки» ничего за 90 минут не создали»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Химками».

- Если разбить игру на эпизоды, есть ли те, которые вам очень сегодня понравились?

- Я бы сказал, что в первом тайме мы все время доминировали. Если бы мы еще спокойнее были с мячом и не искали только, как все время играть вперед, думаю, мы бы могли три-четыре еще забить. Во втором тайме мы понимали, что у нас хорошо получилось поставить средний блок, но кроме одного стандарта в конце нам «Химки» ничего за 90 минут не создали.

- Вы как тренер наверняка можете быть недовольны какими-то моментами. Можете их озвучить?

- Всегда есть моменты, которыми тренер недоволен, или надо улучшать или поменять. Но эти вещи я держу для себя, для команды, а не для вас.

- Вера Опейкина, главный арбитр матча. Есть ли у вас к ней вопросы?

- Нет, никаких. Молодец, она свою работу очень хорошо сделала. Я желаю ей удачи, чтобы продолжала так же. Удачи.