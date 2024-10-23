«Локомотив» с «Ростовом» достаточно быстро обменялись голами

«Ростов» с «Локомотивом» завершают кубковый групповой раунд в своём квартете. Ближе к середине первого тайма стороны обменялись голевыми ударами.

На 16-й минуте уверенно реализовал пенальти Алексей Батраков, пробив низом в правый от себя угол, а голкипер направление не угадал. Через три минуты Иван Комаров после передачи Константна Кучаева пробил в касание с 17 метров, а мяч после рикошета от защитника залетел точно в угол.

На табло 1:1. По регламенту, голы еще будут сегодня, но на итоговом расположении команд они не скажутся, «Локомотив» досрочно выиграл группу, соперник - второй. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.