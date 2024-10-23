Галактионов: «Важно сегодня вернуть тот игровой тонус, те наши игровые связи, которые у нас были до этого»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Понятно, что сегодняшний матч не несет никакой турнирной мотивации для вас. Может быть, сегодня будете пробовать наигрывать какие-то новые игровые связки или дадите дорогу молодым, которые не имеют игрового времени в сезоне?

- У нас на этот матч совершенно другие задачи. Мы, мягко говоря, не очень хорошо сыграли предыдущий матч чемпионата. Поэтому нам важно сегодня вернуть тот игровой тонус, те наши игровые связи, которые у нас были до этого. Поэтому график позволяет, команда функционально готова, поэтому этот матч тоже важен именно с игровой точки зрения. В любом случае играть - это лучше, чем тренироваться. Поэтому есть группа игроков, которые сегодня выйдут со второго тайма. Сегодня костяк начнет с первых минут.

- Насыщенный график, получается три матча за восемь дней, плюс переезд на поезде. Насколько это сложно?

- Это стандартная история, для нас график достаточно нормальный, потому что сейчас была двухнедельная пауза на матчи сборных. Ничего в этом страшного критического нет, работаем играем. Повторюсь, это лучше, чем проводить тренировочные занатич.