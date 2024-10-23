Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Галактионов: «Важно сегодня вернуть тот игровой тонус, те наши игровые связи, которые у нас были до этого»

23 Октября 2024 • 19:03 Комментировать
Ростов
1:1
Локомотив Москва
1 3.00 X 3.75 2 2.30
1-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Понятно, что сегодняшний матч не несет никакой турнирной мотивации для вас. Может быть, сегодня будете пробовать наигрывать какие-то новые игровые связки или дадите дорогу молодым, которые не имеют игрового времени в сезоне?

- У нас на этот матч совершенно другие задачи. Мы, мягко говоря, не очень хорошо сыграли предыдущий матч чемпионата. Поэтому нам важно сегодня вернуть тот игровой тонус, те наши игровые связи, которые у нас были до этого. Поэтому график позволяет, команда функционально готова, поэтому этот матч тоже важен именно с игровой точки зрения. В любом случае играть - это лучше, чем тренироваться. Поэтому есть группа игроков, которые сегодня выйдут со второго тайма. Сегодня костяк начнет с первых минут.

- Насыщенный график, получается три матча за восемь дней, плюс переезд на поезде. Насколько это сложно?

- Это стандартная история, для нас график достаточно нормальный, потому что сейчас была двухнедельная пауза на матчи сборных. Ничего в этом страшного критического нет, работаем  играем. Повторюсь, это лучше, чем проводить тренировочные занатич.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

Новости по матчу

Сегодня, 23 Октября
19:25
«Локомотив» с «Ростовом» достаточно быстро обменялись голами
19:03
Галактионов: «Важно сегодня вернуть тот игровой тонус, те наши игровые связи, которые у нас были до этого»
18:30
«Ростов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:51
Батраков и Пиняев — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Ростовом»
16:47
Гранат ответил, может ли «Ростов» одолеть «Локомотив» в Кубке России
13:48
Ставка и прогноз на матч Ростов — Локомотив Кубка России — 23 октября 2024
22 Октября
20:20
Прогноз на точный счёт матча Ростов — Локомотив Кубка России — 23 октября 2024
17:24
Актуальный прогноз и ставка на Ростов — Локомотив Кубка России — 23 октября 2024
03 Октября
14:36
Щетинин: «Ростову» по силам зацепить Кубок России» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду «Спартак» готовит новый трансфер - известно имя игрока Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» В «Наполи» сделали заявление о Кварацхелии Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
«Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Химки Химки
2
0
2.11 3.55 3.15
Видео
40 мин
Акрон Акрон
Рубин Рубин
0
1
2.46 3.35 2.76
Видео
40 мин
Ростов Ростов
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
2.54 3.55 2.56
Видео
23.10.24 в 21:15
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.36 4.80 8.20
Видео
24.10.24 в 19:00
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
4.50 3.90 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
19:33 · Кубок России
Артига: «Единственная претензия к игре команды - это по поводу игры в первые 15 минут»
19:26 · Кубок России
Слишкович: «Кроме одного стандарта в конце нам «Химки» ничего за 90 минут не создали»
19:25 · Кубок России
«Локомотив» с «Ростовом» достаточно быстро обменялись голами
19:14 · Кубок России
«Рубин» повёл уже на восьмой минуте кубкового матча с «Акроном»
19:03 · Кубок России
Галактионов: «Важно сегодня вернуть тот игровой тонус, те наши игровые связи, которые у нас были до этого»
18:56 · Кубок России
Рахимов отметил минусы плей-офф Пути РПЛ
18:49 · Кубок России
Тедеев объяснил капитанскую повязку у 17-летнего игрока
18:34 · Кубок России
«Оренбург» прервал безвыигрышную серию из 16 матчей
18:30 · Кубок России
«Ростов» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
18:30 · Кубок России
«Акрон» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:20 · Кубок России
«Акрон» и «Рубин» огласили составы на важный кубковый матч
17:51 · Кубок России
Батраков и Пиняев — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Ростовом»
17:37 · Кубок России
«Динамо» отправилось на матч без Тюкавина и ещё 11 игроков основы
17:14 · Кубок России
Бонгонда: «Спартак» обязан был побеждать махачкалинское «Динамо»
16:47 · Кубок России
Гранат ответил, может ли «Ростов» одолеть «Локомотив» в Кубке России
16:00 · Кубок России
«Оренбург» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
09:36 · Кубок России
Касинтура назвал причину поражения в матче со «Спартаком»
22 Октября
23:43 · Кубок России
Ташуев: «Команда должна матч выигрывать, ЦСКА больше повезло со стандартом» 1
23:33 · Кубок России
Николич: «Понятно, что ребята сыграли не на свои 100%»
22:28 · Кубок России
Масалитин рассказал, за счет чего «Спартак» может выбраться из середины таблицы 1 эксклюзив
21:56 · Кубок России
Гладилин рассказал, что нужно «Спартаку» для того, чтобы бороться за медали эксклюзив
21:44 · Кубок России
ЦСКА минимально обыгрывает «Ахмат» по итогу первого тайма
21:40 · Россия. Премьер-лига
Селихов провёл сотый матч за «Спартак»
21:36 · Кубок России
Биджиев: «Могли бы сыграть поточнее в завершении и понадежнее в обороне»
21:32 · Кубок России
Койта оформил первый гол за ЦСКА 1
Все новости