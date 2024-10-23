Рахимов отметил минусы плей-офф Пути РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- Ваша команда играла в воскресенье, а «Акрон» играл в пятницу. Это как-то может сказаться на сегодняшней игре?

- Я не думаю, что нужно акцент именно на это делать, потому что и у одной, и у другой команды есть изменения в составе, поэтому мы как-то об этом не думали в этой ситуации.

- У вас очень сложный переезд, вы ездили из Казани в Нижний Новгород, потом сразу сюда.

- И переезд, и то, что мы здесь готовились, это понятно. Сегодня мы уже видим по таблице, что выход есть для той или другой команды. Здесь вопрос, что лучше - второе или третье место. Посмотрим. Надо выйти футболистам, которые сегодня получают шанс показать себя с лучшей стороны и показать хорошую игру.

- «Рубин» уже точно дальше в Кубке. Важно ли куда именно попасть в Кубке, важно ли это вообще?

- Если вы хотите анализировать эту тему, то попадание сразу с первой двойки означает для нас, что мы попадаем на ЦСКА, скорее всего, это три матча в ноябре, и нет такой паузы, достаточной, переезд еще один. С другой стороны, если это третье место, то это одна игра в Пути регионов, и команда должна приехать к вам. Перед игрой мы об этом знали, но акцент на это не делали. Надо выйти просто и показать свою игру, свой футбол, а там уже будет видно, с какого места. Важно то, что есть выход в следующий этап. А с какого места, посмотрим после матча.

- Тесленко сегодня в составе. Как оцените его состояние?

- Да нормальное состояние, он тренировался. Пропускал по желтой карточке, и определенные изменения в составе вы видите, они есть. Как обычно мы делаем на Кубок, дадим еще шанс сыграть Васильеву, молодому парню. Поэтому давайте посмотрим, как будет.