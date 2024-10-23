Тедеев объяснил капитанскую повязку у 17-летнего игрока

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Первое, что бросается в глаза, глядя на состав, то, что Пестряков, которому 17 лет, сегодня с капитанской повязкой. Как можете объяснить свое решение?

- Это мое решение. Это воспитанник клуба и человек, который недавно попал в состав юношеской сборной России и хорошо себя проявил. Это человек, который хорошо работает над собой, это человек, у которого, я надеюсь, большие перспективы в футболе, это человек, которого надо воспитывать ментально более сильным, более здравым, человек, которого в будущем сможем называть лидером команды. Для нас это очень важно, поэтому я считаю, что этот выбор именно его капитаном обуславливается именно этими факторами, которые для становления клуба очень важны.

- Сегодня есть еще один дебютант в составе, Дмитрий Нагаев, голкипер. Для него вообще это первый матч на профессиональном уровне, он играл за вторую команду. Почему именно он?

- У нас на сегодняшний день проблема остается с Васютиным, он еще не здоров до конца. Волков должен готовиться к предстоящему матчу, это всем понятно. У нас будет очень важный матч впереди, в том числе. Поэтому мы должны правильно подойти к этим матчам ко всем. А Нагаев - это тот вратарь, у которого есть перспективы. Я надеюсь, что он сегодня отыграет в свой лучший футбол.

- После сегодняшней игры есть два пути развития - Путь РПЛ и Путь регионов. Что для вас в приоритете и почему?

- Сложно сказать. Я не до конца хорошо понимаю всю эту систему, но думаю, что Путь РПЛ важнее для команды в целом. Нам самое главное - получить правильную и нужную нагрузку и сыграть в хороший футбол, постараться сделать всё максимально зависящее от каждого футболиста, чтобы победить. Это очень важно. Я думаю, что сегодня нацеленность футболистов должна быть только на это без всяких мыслей о том, какой путь лучше и ближе для нас.