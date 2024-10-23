«Оренбург» прервал безвыигрышную серию из 16 матчей

Сегодня, 23 октября, «Оренбург» одержал победу над «Химками» в матче шестого тура группового этапа Кубка России. Игра между командами завершилась со счетом 2:0.

Данный результат позволил «Оренбургу» прервать свою серию без побед из 16 матчей с учетом всех турниров. Стоит сказать, что для этого новому главному тренеру команды Владимиру Слишковичу потребовалось всего две игры.

Напомним, на посту наставника «Оренбурга» Слишкович сменил Давида Деограсию.

Свой следующий матч «Оренбург» проведет 27 октября против «Рубина». Начало встречи 13-го тура Российской премьер-лиги запланировано на 12:00 по московскому времени.