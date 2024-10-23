Вера против бывших, судья Вера, победа Слишковича: «Оренбург» выиграл впервые с июля, пострадали «Химки»

Кубковая среда в России открывалась матчем «Оренбурга» против «Химок». Южноуральская команда готовилась одержать первую победу под руководством Владимира Слишковича. Судила игру Вера Опейкина.

У «Химок» была почти двухмесячная серия без побед в официальных матчах, но она прервалась недавно. «Оренбург» же до отчётного матча не выигрывал более трёх месяцев. Слишкович в первой игре у руля своей новой команды чудом избежал поражения – «Оренбург» отыгрался с 0:2 против «Крыльев Советов» в чемпионате, последний гол забив в компенсированное время.

«Химки» в минувшую субботу одержали громкую победу в рамках Премьер-лиги – обыграли «Локомотив», одного из лидеров тамошней таблицы. В групповом этапе Пути РПЛ Кубка России химчане решили свои вопросы в пятом туре – вышли в плей-офф с третьего места (в нижнюю сетку). А для «Оренбурга», имевшего ноль очков, матч с «Химками» в последнем туре был лишь возможностью набрать три очка престижа.

И «Оренбург» оказался неплохо настроен на стартовые минуты. С правого фланга регулярно хозяева угрожали чужой защите. Хорди Томпсон активничал, но не ему суждено было стать автором первого гола. Как и не Барановскому, реализовавшему фиктивный выход один на один (из офсайда). А Михайлову, добившему мяч в левый угол, когда Гюрлюк нанёс в правый удар, который отразил Обухов (0:1).

«Химки» неопасно повладели мячом какое-то время, а южноуральцы придумали ещё остроту. С правого поулфланга Рыбчинский в ближнем бою не переиграл Обухова. Потом после углового Прохин головой не попал в ворота. Гюрлюк на левом фланге пяткой покатил вперёд Коваленко, тот прострелил, а Барановский за малым не попал в левую штангу. Пошли удары и от «Химок» – в руки Сысуева. От Панченко издали и от Капленко головой после углового.

На 33-й минуте счёт стал другим. Рыбчинский вывел по правому полуфлангу Барановского, забившего в ближний угол (2:0). Панченко всё бил по чужим воротам из-за пределов штрафной площади – то в Сысуева, то мимо. Хорди Томпсон регулярно посылал мячи в противоположную сторону в руки Игоря Обухова. Но во втором тайме недолго довелось поиграть Томпсону до замены.

«Химки» не наладили игру в созидании, чтобы серьёзно угрожать чужим воротам. Подходы – да, были, но какая от них польза? «Оренбург» тоже не сильно усердствовал в атаке, понимая, что всё складывается в его пользу. У «Химок» на замену вышел Лукас Вера, бывший раньше звездой «Оренбурга», – местные трибуны ему хлопали, не свистели.

В концовке была ВАР-проверка: оказалось, что мяч не пересёк ленточку, когда Сысуев отражал удар Абдуллахи. Итог – 2:0. Ни одна команда не завершает групповой этап Пути РПЛ с нулём очков. «Оренбург» набрал три балла и громко хлопнул дверью в этом плане. Владимир Слишкович отмечает первую победу у руля «Оренбурга» – во втором по счёту матче.

Кирилл Иванцов